"Spalletti è adeguato per fare il CT? Certo, è intelligente. Ma a patto che si adegui e non lo ha fatto. In quella notte di riflessione ha pensato se restare o meno, è rimasto colpito dal fatto di non essere riuscito a dare il suo. Bisogna lavorare in poco tempo, in Nazionale non c'è tempo. Si deve adeguare al nuovo ruolo, si lavori in fretta e su altri principi. Fare meno filosofia ed essere più pratici. Deve cambiare la preparazione, quella atletica non ha funzionato perché era stata calibrata male anche perché non è uno staff che ha quell'esperienza lì. Spero che impari dagli errori, serve un approccio lavorativo diverso. C'erano 10 difensori perché si giocava a 3 e non si è giocato a 3. I giocatori sono stati bombardati da un sacco di informazioni e non hanno capito cosa fare. Poi c'è stata troppa spettacolarizzazione, i 10 a Coverciano non giocavano. Poi c'è stata troppa confusione nella determinazione dei valori: ma come la Play no e poi, voglio bene a Fagioli, ma convochi Fagioli tornato 10 giorni dopo la squalifica per scommesse? C'è un po' di attrito, uno che ha giocato 10' è utile alla Nazionale? No e si è visto. Fagioli è un buonissimo giocatore ma non è un fenomeno, basta dire fenomeno dopo 10 partite"