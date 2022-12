Caressa: “Lautaro? Chi vince il Mondiale poi fa fatica con le partite normali”

«Lautaro Martinez non avendo segnato quelle due occasioni in finale sarebbe arrivato malissimo se l'Argentina avesse perso. Anche se non è soddisfatto del suo Mondiale ritorna in Italia da campione del mondo, ma potrebbe fare fatica». Fabio Caressa ha parlato della vittoria dell'Argentina in Qatar e ha risposto ad una domanda su come potrebbe tornare all'Inter l'attaccante dopo l'esperienza mondiale. Anche se da campione del mondo, il giornalista sottolinea che il giocatore potrebbe fare fatica al rientro alla corte di Inzaghi.