Caressa: “Lautaro come una bottiglia stappata, si è sbloccato. Napoli-Milan…”

Fabio Caressa ha detto la sua sulla prestazione dell'Inter, in particolare di Lautaro, contro la Salernitana ai microfoni di Radio Deejay.

"L'Inter sembrava in crisi anche nei primi minuti ma poi è uscita dalla crisi. Lautaro? Si è visto che ha cambiato faccia dopo il gol. Come una bottiglia stappata, si è proprio sbloccato. Era una momento importante per l'Inter, veniva da una situazione particolare. Ora la pressione va tutta su Napoli e Milan, il pareggio sarebbe favorevole all'Inter. Pronostico? Dico X, 2-2. Segnano Theo Hernandez e Rrahmani".