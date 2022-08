Caressa: “Milan e Juventus favorite, Inter dietro con Roma e Lazio. Lukaku…”

Fabio Caressa, in collegamento con Sky Sport, ha indicato le sue favorite a meno di due settimane dall'inizio del campionato di Serie A: "Credo che all'inizio la Juventus possa avere ancora qualche piccola difficoltà, sta operando dei cambiamenti significativi e ci vorrà del tempo. Non avrà una partenza a razzo, ma non bisogna farsi ingannare: credo che potrà recuperare. Il Milan è sottovalutato, ma parte da una base forte che ha vinto il campionato, in più ha aggiunto Origi e De Ketelaere e ha recuperato Kjaer. Vedo Juventus e Milan sul primo gradino, Inter, Roma e Lazio dietro. E sono molto curioso di vedere la Fiorentina.