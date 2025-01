"La Juve è in costruzione, ha provato a fare una rivoluzione. Questo comporta momenti di difficoltà, però pensavo fosse più avanti a questo punto della stagione. E allora mi pongo delle domande: ma la società sarà contenta che quello investito sul mercato è usato poco e male? Tolto Thuram. Sarà contenta la società di Yildiz che non avrebbe neanche giocato in Supercoppa? A volte gli viene preferito Nico o Mbangula. Siamo sicuri che non debba fare il trequartista? Siamo sicuri che Koopmeiners non debba fare la mezzala d'inserimento? I giocatori devono essere messi in una posizione non naturale perché quella è l'idea? Yildiz a me piace da trequartista, Koopmeiners da mezzala. Motta è prigioniero, suo malgrado, della letteratura che si è fatta del suo gioco prima della sua prima partita da allenatore della Juventus. Sono convintissimo che molti di quelli che parlano di Motta, le partite del Bologna non le avevano viste. Tutta la narrazione sul gioco di Motta, tranne forse Roma-Bologna, tutte le partite erano partite attente. Il Bologna ha fatto il miracolo perché non prendeva tanti gol, non è che avesse questo gioco spumeggiante, questo dominio. La narrazione è una cosa che Motta sta pagando, tutti si aspettavano arrivasse Klopp"

"E Motta non si è aiutato da solo, ha un atteggiamento altero, non accetta alcune domande, ma rispondi alle domande. Guadagni uno stipendio tale per cui può rispondere alle domande educate. A volte mi sembra intestardito, ma resto convinto sia un ottimo allenatore però è alla prima esperienza top, non può dire che non è un'ossessione vincere, alla Juve sono abituati così, hanno speso un sacco di soldi per metterti nelle condizioni di vincere. Credo che lui debba fare un passo indietro, rivedere certi atteggiamenti, rimettere i giocatori al loro posto, bastano poche mosse per far tornare la Juve ad un ottimo livello. Questo atteggiamento elegante in panchina in certe occasioni non paga, se ti arrabbi un po' di più magari a Lecce, forse poi Cambiaso non fa quello slalom che ha fatto pareggiare il Lecce. Alla Juve però devi fare bene subito, anche chiamare tutti i giocatori per nome di battesimo, non mi fa impazzire, dà l'idea di gruppo ma non crei il gruppo così. Fa capire che c'è comunanza ma non vorrei che fosse più un tentativo di compattare ma che non sempre funziona"