Caressa: “Alla Roma do 6 fin qui. Alcuni numeri sconcertanti, Mourinho…”

“Alcuni numeri della Roma sono veramente sconcertanti. Gli XG sono i gol che avresti dovuto segnare in base a dove hai creato le occasioni da gol, se davanti al portiere l’aspettativa di segnare è alta. Ci sono poi i tiri verso la porta pericolosi e il rapporto con i gol incassati. Abraham e Pellegrini avrebbero dovuto fare 7 gol in più, con Belotti diventano 9. Rui Patricio ha incassato 4 gol in più di quelli che avrebbe dovuto incassare. 10 gol quindi in totale circa, la Roma sarebbe seconda in classifica praticamente. Ha influito tantissimo la stagione negativa di Abraham e il fatto che Rui Patricio non è stato sicurissimo nelle partite. Il modo di giocare della Roma non è divertente. Mourinho ha preso posizioni particolari e io alla Roma do 6. Avrebbe potuto fare meglio, ma ha creato più della posizione in cui è in classifica. Deve salire la qualità del gioco, alcune partite ha fatto veramente malissimo”, le sue parole.