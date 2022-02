Zazzaroni: “Differenze abissali col Liverpool”. Caressa: “Inter? Ne abbiamo parlato troppo bene”

Durante Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato della sfida di Champions tra Inter e Liverpool:

Caressa : "La migliore Inter della stagione tira una volta in porta?

Zazzaroni : "Primo tempo alla pari, poi 20 minuti benissimo ma a livello internazionale non segnano neanche con le mani. Differenze tecniche abissali col Liverpool".

Zazzaroni: "Il livello del campionato italiano è questo. Dzeko a Roma non vedevano l'ora di mandarlo via. Giroud fa la differenza in A".