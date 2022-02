Caressa e le percentuali Scudetto: “Inter favorita, 40%. Milan, Napoli e Juve…”

Fabio Caressa è convinto: l'Inter è, per lui, la favorita a vincere lo Scudetto. Il presentatore Sky assegna ai nerazzurri il 40% di vittoria

Fabio Caressa è convinto: l'Inter è, per lui, la favorita a vincere lo Scudetto. Il presentatore Sky, intervenuto sul suo profilo Instagram, assegna ai nerazzurri il 40% di vittoria. Subito dietro, ma distanziate, Milan e Napoli, 29% per entrambe. Infine per Caressa la Juve ha il 2% di possibilità di vincere.