Caressa: “Questa è la più pesante sconfitta della storia del calcio italiano”

Il parere del giornalista: "Non si possono fare però paralleli con il 2017: in mezzo abbiamo vinto un Europeo"

In un video postato sul suo profilo Instagram, Fabio Caressa, giornalista, ha commentato così l'eliminazione dell'Italia dai playoff per qualificarsi ai Mondiali del 2022: "Questa è la più pesante sconfitta della storia del calcio italiano, non c'è dubbio: peggio della Corea, che era ai Mondiali, e della Svezia, avversario diverso. Non si possono fare però paralleli con il 2017: in mezzo abbiamo vinto un Europeo e non è una cosa da niente. E questo lo dobbiamo a Mancini, senza dubbio, a tutto il lavoro fatto nei mesi che l'hanno preceduto".