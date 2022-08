Caressa: “Radu, troppo buonismo dopo Bologna-Inter e nessun esame di coscienza”

"Quando c'è stato l'errore contro il Bologna, tutti quanti abbiamo detto 'poverino' e secondo me già lì c'è stato troppo buonismo perché un errore così non si può commettere anche se lì è stato indotto mentre contro la Fiorentina no. Le critiche, quando sono concrete e non sono pregiudiziali, sono importanti per crescere. Le prendi in considerazione, fai un'analisi di coscienza e capisci dove hai sbagliato. Magari un filo di presunzione? Magari un eccesso di sicurezza o di insicurezza? Secondo me, tutti a consolarlo dopo l'errore di Bologna e forse non è stato fatto un esame di coscienza vero e importante, non ti puoi ripresentare con un errore così, un errore concettuale. Un portiere che sta giocando una grande partita, lo metti in angolo, vai sul sicuro, sulle tue certezze, se ce le hai. Due errori così, a pochi mesi di distanza, non si possono commettere"