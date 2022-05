Caressa: “Roma, la Conference League vale 4 Coppa Italia a livello internazionale”

Il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così del successo della Roma di Mourinho ieri in Conference League

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così del successo della Roma di ieri in Conference League: “La Roma può migliorare per arrivare quarta o quinta. La Coppa Italia conta tantissimo, la Conference League a livello internazionale conta come quattro Coppa Italia. La Roma farà un grande nome sul mercato a livello internazionale, per un questione anche di marketing, deve sfruttare questo momento”.