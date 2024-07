Caressa: “Un altro CT al posto di Spalletti sarebbe stato massacrato”

"In queste competizioni gli allenatori si vedono quando fanno dei disastri e questo è capitato anche a noi. Tutti sti fenomeni Nagelsmann, Tedesco, con il loro calcio sono comunque fuori. A Spalletti va data una seconda possibilità per quello che si è costruito in carriera ma diciamo la verità: se ci fosse stato un altro allenatore, sarebbe stato massacrato. Però è anche giusto perché uno nella vita il credito se lo costruisce. Ora, Spalletti ha commesso errori e ne parleremo, non è che c'è sempre colpa della politica e dei giovani"