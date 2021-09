Caressa: “Telecronache con Bergomi? Post Europei c’era la possibilità che…”

L'aneddoto svelato dal noto giornalista di Sky Sport nella trasmissione Lui è peggio di me su Rai 3 questa sera

Ospite a Rai 3 durante la trasmissione Lui è peggio di me, Fabio Caressa, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato così del suo rapporto con Beppe Bergomi: “Beppe è bravissimo e avrebbe commentato comunque, ma senza di me non sarebbe la stessa cosa. C’è un affiatamento, dal ’99 facciamo le telecronache assieme. I tempi nelle telecronache ci sono, magari lo tocchi sulla coscia. Beppe non viene mai sopra la mia voce sul gol, altri invece lo fanno. Un mio collega ha tirato un cazzotto alla seconda voce per una cosa così. Beppe con le telecronache non mi ha mai tradito, nella commozione post Europei c’era la possibilità che succedesse qualcosa, poi non è successo invece. Io sicuramente non ho tradito”.