Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, commentatore, è tornato così sulla vittoria dell'Inter di domenica sera sul campo della Roma: "L'Inter mi sembra molto lontana dalla squadra dell'anno scorso come sviluppo di gioco, velocità e applicazione: questo non vuol dire che non rivincerà il campionato, è forte. Ma è una squadra diversa in campionato, in Champions vedremo qualcosa in più. Non so se è un momento, magari è calibrata per giocare così e non avere il momento di stallo di gennaio/febbraio e magari galopperà: è una squadra diversa, forse meno dinamica e meno fluida nel gioco. E' un'Inter parente dell'anno scorso in campionato: ripeto, non vuol dire che non possa rivincere, ha sempre 17 punti di vantaggio da gestire dall'anno scorso.