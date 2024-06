"All'interno c'è fiducia, forse un filo di retorica sul gruppo. Le squadre che hanno vinto avevano tutte un gruppo forte e unito ma non è detto che tutte le squadre col gruppo unito riescano a vincere. C'è grande fiducia, anche un po' di tensione ma non ci sono grandi certezze. Spalletti è da 10 mesi che guida la Nazionale, poi ci sono molti giocatori che non sono esperti. La Germania la metto in semifinale sicuro, la Francia ha una grande squadra ma manca la prima punta a parte Giroud, gli esterni sono fortissimi ma uguali. Mbappé non rende da punta, Thuram con la Germania in amichevole malissimo perché non è mestiere suo. Forse proverei Griezmann"