Caressa: “Scudetto ormai dell’Inter”. Zazzaroni: “L’ha vinto Conte. E può esserci…”

Intervenuti a Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato di Napoli-Inter e della possibilità di rivedere i tifosi allo stadio per le ultime partite. Caressa anticipa: "Napoli-Inter è decisiva per la Champions, lo Scudetto è andato". Zazzaroni, poi, aggiunge: "Lo scudetto è andato, l'ha vinto Conte. E può esserci che ci siano 6/7mila spettatori per la festa Scudetto nel finale, o forse anche di più se aprono ad una percentuale più ampia".