Derby d’Italia, Caressa e Zazzaroni d’accordo: “La Juventus batterà l’Inter”

Intervenuti ai microfoni di Radio Deejay, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati su Juventus-Inter. Per entrambi, vincerà la Juventus. "La mia community di Instagram ha votato 1 al sondaggio, è così per me", il parere di Caressa. Zazzaroni è sulla lunghezza d'onda: "Ho Locatelli, Zakaria e De Ligt al fantacalcio, dico per forza 1".