Caressa sicuro: “L’Inter non perde a Napoli”. Ecco il pronostico di Zazzaroni

Intervenuti a Radio Deejay su Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati su Napoli-Inter, big-match di giornata. "Dico X2", il pronostico di Caressa, che crede che l'Inter non perda a Napoli. Zazzaroni, invece, punta sull'opposto: "1X", optando per la doppia chance in favore del Napoli, escludendo la vittoria dei nerazzurri.