Caressa e Zazzaroni d’accordo: “L’Inter batte la Samp ma Scudetto al Milan”

Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club in merito all'ultima giornata di campionato. Per Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, lo scudetto andrà al Milan. Previsioni identiche per i due giornalisti: "1 a Inter-Sampdoria, 2 a Sassuolo-Milan". In questo caso, dunque, Scudetto al Milan.