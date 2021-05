Carini: “Conte grande allenatore. Sullo scambio con Cannavaro dico…”

Intervistato da Il Posticipo, Fabian Carini, ex portiere di Juventus e Inter, ha parlato anche dell'esperienza a Milano di Antonio Conte

Intervistato da Il Posticipo, Fabian Carini, ex portiere di Juventus e Inter e al centro di un discusso scambio con Cannavaro al momento del suo arrivo in nerazzurro nel 2004, ha parlato anche dell'esperienza sulla panchina interista di Antonio Conte:

CONTE - "Conte da giocatore aveva già un carattere da allenatore. Attentissimo ai dettagli, a organizzare la squadra in campo, all'aspetto mentale. Era un leader, era il capitano, era un mister in campo ed era esattamente come è adesso. Il suo passaggio all'Inter non mi ha sorpreso. Conte è un allenatore e un professionista, deve fare il suo percorso e prendere le scelte migliori per il suo futuro. Sono contento che stia facendo una grande carriera e che sia diventato un grande tecnico".