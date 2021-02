Carini: “All’Inter poco spazio: c’erano Toldo e J.Cesar. Scambio con Cannavaro? L’ho saputo…”

Fu protagonista dello scambio tra Inter e Juventus che portò in bianconero Fabio Cannavaro. Fabian Carini, ex portiere uruguaiano, ha parlato a TuttoMercatoWeb: “Ero allo Standard Liegi in prestito dalla Juventus e giocavo sempre. Mi chiamò il mio agente dicendomi della possibilità di tornare in Italia con l’Inter interessata. Mi chiese cosa ne pensassi e per me poteva essere una bella esperienza. Ho saputo dello scambio alla pari solo quando sono arrivato a Milano ma non era un problema che mi sono posto e tutt’ora essere associato a quella trattativa non mi disturba. Ho avuto la fortuna di affrontare Cannavaro anche con l’Uruguay, è un campione e una persona eccellente. Per me l’unica cosa importante era tornare in Italia cercando di trovare spazio”.

Che cosa ti ha lasciato l’esperienza in Italia?

“L’esperienza in Italia è stata buona. Mi sarebbe piaciuto giocare di più, ma ero alla Juventus e davanti a me c’erano grandi portieri come Edwin van der Sar e successivamente Gianluigi Buffon. Ho avuto poco spazio, giocando giusto in Coppa Italia e qualche partita di Champions. Lo stesso con l’Inter dove c’erano portieri come Francesco Toldo e Julio Cesar. Se sei in queste squadre con giocatori di questo livello non è facile trovare spazio, a maggior ragione se sei un portiere”.

Dall’Inter al Cagliari, dove eri partito titolare. Poi cosa è successo?

“Non avendo trovato spazio all’Inter avevo bisogno di giocare altrove, anche in ottica Nazionale. Ho trovato un club meraviglioso che mi ha trattato molto bene. Dopo le prime partite da titolare mi sono infortunato, ho avuto la pubalgia e ho pagato qualche errore in campo. Fa parte del calcio, ma alla fine la squadra si è salvata e va bene così”.