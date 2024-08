L'amichevole contro il Pisa ha fornito una conferma all'Inter e a Simone Inzaghi: Carlos Augusto è un jolly prezioso , in grado di giocare sia da esterno sinistro che da braccetto difensivo. Una soluzione importante per il tecnico nerazzurro, in attesa che il mercato gli fornisca il rinforzo per il reparto arretrato già chiesto dopo l'infortunio di Buchanan.

Così scrive il Corriere dello Sport: "In attesa di sviluppi dal mercato, c'è una soluzione interna per il ruolo di vice Bastoni. A proporla - o meglio: a proporsi - è Carlos Augusto subito dopo l'amichevole pareggiata contro il Pisa: «Ho già dimostrato di poter fare il braccetto sinistro. Sono qui per crescere ancora e soprattutto per aiutare la squadra». All'Arena Garibaldi la conferma che quelle del brasiliano non sono parole di circostanza: Inzaghi ha schierato il suo numero 30 da esterno sinistro di centrocampo nel primo tempo e da difensore centrale mancino nella difesa a tre nella seconda frazione. Opzione sempreverde, utile, molto spesso anche efficace".