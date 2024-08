È finita 1-1 la quarta amichevole dell'Inter in questo pre-campionato. Ci è voluto un gol di Bisseck nel recupero per evitare il ko contro il Pisa. Adesso la squadra di Inzaghi tornerà in campo mercoledì in occasione della sfida di Monza contro gli arabi dell'Al-Ittihad. Ieri Carlos Augusto ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara.

"In questo periodo dobbiamo lavorare al meglio in vista di una stagione molto lunga. C’è il vantaggio di conoscerci già dall’anno scorso, ci stiamo integrando con i nuovi e punteremo a vincere ancora anche se riconfermarsi non è mai semplice. Da braccetto sinistro? Ho già dimostrato di poterlo fare, sono qui per crescere ancora e soprattutto per aiutare la squadra".