Carlos Augusto: “Le voci sull’Inter? Mi hanno fatto piacere, significa che…”

Una delle sorprese del Monza di Palladino. Carlos Augusto , laterale mancino brasiliano classe 1999, sta brillando con la maglia del club brianzola. Intervistato da Tuttosport, ha parlato dell'accostamento a Inter e Roma la scorsa estate, con le voci che parlavano di un possibile trasferimento in nerazzurro alla corte di Simone Inzaghi dopo l'addio di Perisic, passato al Tottenham.

Per il tecnico, lei è già pronto per un top club. In estate il suo nome era stato accostato anche a Roma e Inter.