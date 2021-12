Carlotta Moratti: “Inter, sempre emozionante. Inter Campus, invito esteso ad altri club”

La presidente del noto progetto che porta il nome del club nerazzurro ha raccontato la sua esperienza

Per fortuna o purtroppo l'impegno di Inter Campus non finisce mai. Nel senso che andiamo sul campo ad aiutare bambini che vivono situazioni di disagio. Siamo presenti in 30 Paesi: aiutiamo bambini che vivono negli orfanotrofi in Romania, piuttosto che nell'Est Europa, i bimbi delle favelas, o bambini che fanno difficoltà ad integrarsi per motivi religiosi o culturali o integrazioni di genere. Sono bambini che hanno bisogno di protezione: cerchiamo di avvicinarci a questi bambini con un progetto educativo, sportivo, lo facciamo con il calcio. Proponiamo loro questo progetto e cerchiamo di restituire loro il diritto al gioco. Questo progetto può finire solo quando finirà il disagio di questi bambini. Ma sono problemi di non facile soluzione, anzi, negli ultimi due anni i problemi sono solo peggiorati. Il nostro impegno è costante ed è bellissimo dedicarci a questo lavoro.