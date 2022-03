Carmignani: “Scudetto? Avrei detto Inter, ma è lotta incerta. La Juve…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della bagarre ai vertici di classifica in Serie A per conquistare il tricolore

Pietro Carmignani, ex portiere di Juve e Napoli ed ex collaboratore di Sacchi al Milan racconta le sue sensazioni sulla lotta scudetto. Queste le considerazioni ai microfoni di TMW: "Fino a tre settimane fa dicevo Inter come favorita ma ora è una lotta incerta. 40% Inter 25% Milan, 25% Napoli e 10 tra Juve e Atalanta; la Juve sa soffrire ed è solida e con Vlahovic vince le partite, sa risolverle in qualsiasi momento; va detto che la formazione di Allegri gioca con 8-9 indisponibili: la Juve insomma va tenuta in considerazione"