Carnasciali: “Inter, bisogna analizzare la prestazione. Nei momenti di difficoltà…”

Il commento dell'ex calciatore sulle parole di Marotta e la sconfitta dei nerazzurri di Inzaghi a Bologna

"L’errore di Radu di ieri è stato clamoroso, ma bisogna analizzare la prestazione della squadra nel complesso. In partite come queste Dzeko dovrebbe esserci sempre. Anche la sostituzione di Barella per il giallo mi è sembrata esagerata. Io credo che al novanta per cento se ci fosse stato Conte in panchina l’Inter avrebbe già vinto lo scudetto. Nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori il massimo dai giocatori".