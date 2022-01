Carnasciali: “Scudetto? Inter favorita, non da escludere il ritorno della Juventus”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore Daniele Carnasciali ha detto la sua sull'andamento in campionato dell'Inter

"Non era scontato che facessero bene dopo quest'estate e invece giocano meglio quest'anno che lo scorso. Secondo me è ancora la favorita ma non escluderei neanche un ritorno della Juventus, se Vlahovic fa come a Firenze. A loro mancavano i gol e già da adesso possono lottare per lo Scudetto".