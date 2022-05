Carnevali: “Sassuolo-Milan all’ultima giornata? Con Marotta non ho parlato ma…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha commentato con una battuta l'incrocio con il Milan all'ultima giornata

"Sassuolo-Milan? Con Marotta non abbiamo parlato, trovo quelli del Milan che mi dicono 'Mi raccomando', quelli dell'Inter mi dicono 'Mi raccomando', non so da dove girarmi. Vedremo".