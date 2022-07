Carnevali: “Per Scamacca e Frattesi è tutto fermo. Non abbiamo bisogno di vendere”

"Credo sia normale che in questa fase del ritiro qualche giocatore che ha richieste possa trovarsi più in difficoltà nell'allenamento, ma credo fortemente nella loro professionalità. Per Scamacca siamo in attesa di novità, di certo non c'è ancora nulla. Poi non si deve pensare solo a un discorso economico, ma anche tecnico". Così, dai microfoni di Sky Sport, il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che fa il punto sul mercato in uscita del club neroverde e le trattative che riguardano i due 'gioielli' della formazione di Dionisi.