Carnevali: “Scamacca? Inter tra le prime a informarsi, serve una grande cifra. Frattesi…”

Le parole dell'ad del Sassuolo sull'interessamento del club nerazzurro per alcuni gioielli della società neroverde

Alessandro De Felice

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l'inviata di FCInter1908, in occasione dell'evento 'United by Alessandro Moggi' a Milano.

Ci sono tante offerte per loro, l'Inter è il pole position per Scamacca?

"In questo momento non ci sono richieste ufficiali né per lui né per altri giocatori. L'Inter è stata tra le prime a chiederci informazioni, ma noi non abbiamo grandi necessità di vendere. Abbiamo la fortuna di avere varie richieste per Maxime Lopez e Traorè. Abbiamo tutto il tempo ma non è detto che andremo a privarci di uno di loro. Può anche essere che manterremo l'ossatura della squadra di quest'anno. Se ci saranno condizioni importanti ci sarà una valutazione".

A un giovane all'anno il Sassuolo sarà costretto a rinunciare?

"Potrebbe essere perché c'è la necessità di mantenere i conti in ordine. L'aspetto sportivo è importante ma anche il bilancio deve essere corretto, quindi a volte è necessario fare delle rinunce. Ma non dobbiamo dimenticarci che quest'anno abbiamo venduto Marlon, Locatelli, Caputo e a gennaio Boga. Cessioni importanti ma il Sassuolo sta facendo un buon campionato e mette in mostra i giocatori".

C'è una cifra base per la cessione di Scamacca?

"Non c'è, oggi c'è la volontà di non cedere il ragazzo. Le cifre dipendono dalle richieste. Scamacca dovesse lasciarci sarà per una operazione con un grande club, quindi per una grande cifra".

Frattesi ha appena rinnovato ma anche lui è nel mirino delle big.

"Non è entrato in Nazionale, ma è un giocatore che ne entrerà a far parte. In questo ruolo non ce ne sono tanti, ha avuto già delle richieste e vediamo. La situazione è favorevole, non molte società hanno così tante richieste".