Carnevali: “Col Milan Sassuolo metterà in mostra cosa sa fare. Marotta? Di cene…”

L'ad neroverde è tornato a parlare dell'ultima gara dei rossoneri al Mapei e dei giocatori che piacciono alle big come Scamacca

Eva A. Provenzano

Il Sassuolo ha venduto tutti i biglietti a disposizione per la partita contro il Milan. I tifosi rossoneri sbarcano in massa a Reggio Emilia e riempiranno il Mapei Stadium perché hanno la possibilità di vincere lo scudetto. Il telefono di Giovanni Carnevali è stato preso d'assalto da telefonate e messaggi perché tutti andavano a caccia del biglietto per la partita: « Sono certo che la squadra metterà in campo tantissima attenzione anche se mi sarebbe piaciuto che il tricolore fosse stato assegnato lo scorso week end. Avrei evitato questo stress», ha sottolineato in un'intervista al Corriere dello Sport.

Gli è stato chiesto cosa si aspetta dalla gara contro i rossoneri: «Ai ragazzi chiederemo di mettere in mostra quello che sanno fare. Ottenere un risultato importante sarebbe un'ottima vetrina. Il Milan sta attraversando un grande momento di forma, ha dimostrato di avere un organico forte e si sta meritato questo primo posto in classifica. Ciò premesso, spero che un pochino Pioli sia preoccupato di affrontarci».

E poi ovviamente gli è stato chiesto dell'amico Marotta: «In questi giorni non si parla di cene assieme. Sono molto legato a lui, abbiamo lavorato insieme e ho imparato tanto, ma sono anche amico di Maldini e Massara. Gli interisti, da domenica, mi incontrano per strada e mi dicono 'mi raccomando'. Sorrido, poi incontro i milanisti che ripetono la stessa frase. Ma noi non faremo favori a nessuno. Vogliamo fare la nostra partita e cercare di conquistare quanti più punti possibile per chiudere al meglio il nostro campionato».

«In questo momento il Milan è avvantaggiato - ha aggiunto - ma nel calcio ci sta tutto. Magari facciamo una prestazione straordinaria...».

Poi le questioni di mercato: «Berardi-Milan? Mai arrivata una richiesta ufficiale, ma se fossi il dirigente di un grande club a Domenico penserei. Scamacca piace a Inter e Napoli? E' un centravanti giovane, che indossa la maglia della Nazionale ed è normale che piaccia sia a livello italiano sia europeo. Ma vorrei restasse a giocare in Serie A, non sarebbe bello perdere un calciatore così. Ma daremo il giusto valore ai nostri talenti. Raspadori? Ha bisogno di tempo per crescere, spero crescerà nel Sassuolo ma va bene anche se lo fa in una big, basta che non sbagli la scelta della squadra, che giochi con continuità, lui è un campione, ha qualcosa di speciale».

(Fonte: Corriere dello Sport)