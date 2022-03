Carragher: “Lukaku? Non è il giocatore che sta in panchina, credo voglia andare via”

Intervenuto a Sky Sports, l'ex difensore del Liverpool Carragher ha parlato del futuro di Lukaku che non sta trovando sempre spazio nel Chelsea

"Se la situazione va avanti così con Havertz come prima punta, credo che Lukaku non ci sarà più nella prossima stagione. Credo che debba andare via. Non mi sembra il tipo di giocatore che puoi lasciare in panchina e puoi utilizzare sporadicamente. Penso che voglia andare via".