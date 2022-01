Carragher: “Più facile sostituire Lukaku che Tuchel. Sarebbe ingenuo…”

L'ex giocatore del Liverpool si schiera apertamente con il tecnico del Chelsea

Nella diatriba che sta dividendo i tifosi del Chelsea tra Romelu Lukaku e Thomas Tuchel, Jamie Carragher si schiera apertamente con il tecnico dei Blues. "Per il Chelsea è più facile sostituire Lukaku che Tuchel, uno dei pochi veri top coach del calcio inglese insieme a Pep Guardiola e Jurgen Klopp. Sarebbe molto ingenuo da parte del Chelsea se scegliessero di stare dalla parte del loro attaccante in questa storia rispetto all'allenatore che gli ha regalato la Champions League in soli sei mesi".

"Così come trovo fantastico come Arteta stia gestendo la situazione con Aubameyang, penso anche che il comportamento di Tuchel sia perfetto. Perché non dimentichiamo che in passato al Chelsea i giocatori hanno spesso vinto simili battaglie con il tecnico. Oppure guarda il Manchester United, non sanno nemmeno con quale allenatore continueranno".