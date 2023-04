Carragher durissimo: “Il Tottenham una vergogna. Mettete subito un vero allenatore e non…”

Pesantissima sconfitta quella del Tottenham che ieri in casa del Newcastle è crollato sotto i colpi dei giocatori dei magpies. Non le ha mandate a dire Jamie Carragher che ha criticato pesantemente gli Spurs e il suo allenatore, Cristian Stellini .

"Il Newcastle è fantastico, lo è stato per tutta la stagione. Il Tottenham è una vergogna! Si sono schierati a quattro in difesa per la prima volta in questa stagione, con Porro terzino che non sa difendere e Perisic che è esterno. Mettete subito un allenatore vero, non l'amico di Conte".