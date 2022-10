Carraro: “Inter? Ottimo allenatore, c’è un aspetto non positivo che non riguarda lui”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Franco Carraro, ex presidente della Federcalcio: “È un campionato stranissimo soprattutto per il fatto che tra qualche giorno si fermerà e soffriremo come dei pazzi perché noi siamo solo spettatori. Spero che vedremo delle belle partite, ma avremo un rimpianto grandissimo. Molti giocatori che giocano nel campionato italiano saranno impegnati. Il campionato è molto aperto, mi sembra che il Napoli, l’Udinese e l’Atalanta siano delle novità, però si tratta di tre società che da molti anni si sono ben organizzate, quindi sono sorprese molto relative. Sono amico di Galliani e Berlusconi, ma spero che perda la prossima partita contro il Milan. L’Inter ha un ottimo allenatore, però il fatto che la società abbia un assetto che appare un po’ instabile è oggettivamente un dato di fatto non positivo".