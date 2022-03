Carraro: “Vivai? Colpa di tutti. Dobbiamo scusarci con i tifosi. Mancini deve lasciare se…”

Le parole dell'ex presidente di Federcalcio e Lega di A sulla clamorosa sconfitta dell'Italia contro la Macedonia

"Mancini deve pensare e fare un'introspezione capendo se esistono ancora le motivazioni oppure se non ci sono. Se ha la carica giusta ha dimostrato di avere tutto per essere il futuro ct della Nazionale, altrimenti deve lasciare. La Lega Dilettanti, la Serie C, la Serie B e la Serie A con la Federazione devono studiare un progetto per il potenziamento dei vivai affinché sfornino giocatori in grado di giocare in Nazionale. C'è un gran lavoro da fare sul piano tecnico, legislativo e organizzativo. Questa è la priorità". Dai microfoni dell'emittente Radio Punto Nuovo l'ex presidente di Federcalcio e Lega di A, Franco Carraro, detta la sua ricetta per la rinascita della Nazionale dopo il disastro provocato dalla sconfitta contro la Macedonia del Nord.