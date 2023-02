Carrera sul futuro di Conte: “Lo vedrei bene ovunque, anche in Italia. Alla Juve…”

«Tutto! Sono stato per cinque anni suo assistente. Ho imparato lì a fare comunicazione, a dare motivazioni, a stare sul campo, a parlare con i giocatori. L’ho vissuto in maniera diversa rispetto a Trapattoni e Lippi».

(ride) «Era luglio. Avevamo appena iniziato il pre-ritiro, eravamo ancora lì a Torino. Andavamo in centro. Ha comunicato la sua scelta a noi dello staff. E’ stato un colpo, ci ha preso di sorpresa. Non pensavamo veramente che lui facesse qualcosa del genere. Sicuramente è stato difficile andare via dalla Juventus, perché in quel momento eravamo una squadra che poteva vincere ancora. Comunque abbiamo poi fatto una bella esperienza in Nazionale: abbiamo ricreato lo stesso gruppo, la stessa famiglia ottenendo ottimi risultati. Abbiamo fatto ri-innamorare i tifosi della Nazionale».