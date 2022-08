Carrera: “Scudetto? Inter ancora sopra le altre. Ma sono tutte lì”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Massimo Carrera, allenatore, ha parlato così della Juventus e della corsa scudetto: "La vittoria contro il Sassuolo è un buon risultato che fa ben sperare. La squadra non è ancora al 100 per cento e l'innesto dei nuovi non è ancora completo. Di Maria è un giocatore fenomenale. Scudetto? Penso che l'Inter sia ancora un gradino sopra le altre, considerando la forza della rosa. Senza dimenticare il Milan, ma sono tutte lì. Con il recupero di Pogba e Chiesa la Juve potrà diventare certamente più competitiva. Se manca un regista? Si può fare anche senza, in casa adesso non c'è".