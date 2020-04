Inter, il cartellino di Pogba non sarebbe un problema. E per lo stipendio c’è la soluzione

Pogba all’Inter? Per il momento una semplice suggestione di mercato, ma vedere il centrocampista francese con la maglia nerazzurra potrebbe essere un sogno tutt’altro che irrealizzabile: secondo Tuttosport, il problema principale non sarebbe il costo del cartellino, quanto lo stipendio percepito dal giocatore. Un ostacolo che, tuttavia, potrebbe essere aggirato come già fatto in passato: “Più che il cartellino, l’ostacolo potrebbe essere lo stipendio di Pogba. Adesso i più pagati sono Conte (12 milioni) e proprio Eriksen (7,5 che diventano 10 con i bonus). Ma come la Juventus, anche l’Inter potrebbe sfruttare i benefici fiscali del decreto crescita per i lavoratori che arrivano in Italia dall’estero“.