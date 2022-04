Carvalho: “Scudetto? Vincerà l’Inter, ecco perché. Nel 2009 vicino ai nerazzurri, poi…”

L'ex difensore parla della lotta scudetto e ammette di essere stato vicino all'Inter nel 2009

Intervistato da Tuttojuve.com, Ricardo Carvalho, ha parlato della lotta scudetto e non solo. L'ex difensore ammette di essere stato vicino all'Inter quando Mourinho era sulla panchina nerazzurra: "La Serie A non è semplice, in questo momento ci sono squadre più forti come Milan, Inter, Juventus e Napoli. Un allenatore come José lo apprezzi perché vuole sempre di più, l'anno prossimo lotterà di più per il campionato. Scudetto? Per me lo vincerà l'Inter, perché è la squadra più forte e possiede i giocatori migliori in Italia. Il Milan gioca bene, è primo, ma non so se riuscirà a mantenere il vantaggio. Mancano poche partite e l'esperienza dei nerazzurri potrebbe contare di più".