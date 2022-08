Giornale – Casadei-Chelsea, oggi l’affare è tutto dell’Inter. Non è come Zaniolo

Cesare Casadei è ormai ad un passo dal Chelsea. L'Inter ha definito nelle ultime ore la cessione del giovane centrocampista classe 2003, pronto a partire per l'Inghilterra. Lo conferma anche Il Giornale di oggi: "L'Inter sacrifica il giovane Casadei sull’altare delle necessità economiche. Vent’anni da compiere a gennaio, Casadei – centrocampista di qualità - era la stella della squadra Primavera che a giugno ha vinto il titolo di categoria, ma non ha giocato neppure una partita in Serie A. Per averlo, il Chelsea pagherà a Zhang 15 milioni più 5 di bonus.

Il tempo, forse, dirà che i Blues hanno strappato un campione all’Inter e al calcio italiano. Il presente però sembra dire che oggi l’affare è tutto dell’Inter, che si assicura una cifra enorme nel mercato attuale, per un giocatore che lo scorso anno è stato convocato una sola volta in prima squadra (panchina contro il Sassuolo). Non siamo cioè - per capirci - vicini al caso Zaniolo, regalato alla Roma per accontentate Spalletti, che voleva assolutamente il quasi bollito Nainggolan. Non è peraltro escluso che a margine dell’affare Casadei, non ci siano tra Inter e Chelsea accordi che abbracciano il futuro di Lukaku".