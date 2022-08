Inter, ora tocca a Casadei: per Suning potrebbe non bastare. Skriniar e Dumfries a rischio

Dopo l’ormai imminente cessione di Pinamonti al Sassuolo, il mercato dell’Inter in uscita potrebbe ancora non essere concluso

“Sono 20 i milioni ricavati con Pinamonti potrebbero presto essere seguiti dai 15 collocati sul piatto dal Chelsea per il 19enne centrocampista della Primavera, Cesare Casadei. I Blues restano in vantaggio sul Nizza che è entrato nella corsa al talento nerazzurro. Ma non è detto che questa iniezione di liquidità basti a evitare il sacrificio di un titolare in ossequio alle persistenti necessità di bilancio di Suning. Il principale indiziato resta Milan Skriniar. Ma serve un rilancio del Psg fermo a 50 milioni. Tutti ad Appiano Gentile si augurano che i francesi non alzino quell’offerta. A quel punto potrebbe essere ceduto Denzel Dumfries. Nel primo caso il sostituto sarebbe il difensore centrale svizzero Manuel Akanji, nel secondo il terzino destro spagnolo Alvaro Odriozola”, spiega La Stampa.