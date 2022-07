Casadei, il Torino insiste per il prestito. Ma ora è l’Inter a dettare le condizioni

"Il dt Vagnati, nonostante non sia andata a buon fine la trattativa tra Toro e Inter per Bremer, non dispera di arrivare a Casadei in prestito con diritto. L’entourage del ragazzo ribadisce che i granata insistono per il centrocampista, prodigio con la Primavera nerazzurra che resta da pesare al momento di esordire in A. Le grandi qualità espresse tra i giovani possono essere replicate, ma si tratta pur sempre di un 19enne cui dovrebbe essere concesso un po’ di tempo, per apprendere il calcio di Juric e poi adeguarsi ai ritmi della Serie A. La trattativa rimane comunque in piedi, con l’Inter che, perso Bremer, difficilmente si disporrà però a cedere il cartellino di Casadei senza allegare un controdiritto di acquisto", spiega Tuttosport.