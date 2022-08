Casadei, contratto di sei anni col Chelsea. Subito con Tuchel o partenza con le riserve?

L'Inter ha definito con il Chelsea la cessione del giovane centrocampista per 15 milioni di euro più 5 di bonus, una cifra importante per il classe 2003 che aiuterà il club nerazzurro a sistemare le casse.

"Casadei firmerà un contratto di sei anni – il massimo consentito in Inghilterra, uno in più di quanto concesso in Italia ai club di Serie A – e inizierà questa nuova avventura piena di fascino, con l’ambizione di provare a imporsi in un top club che poco più di un anno fa vinceva la Champions League. Non è chiaro se sarà subito messo a disposizione di Tuchel o se prima si aggregherà alla squadra riserve, ma di sicuro il Chelsea ha voluto scommettere sul talento di questo ragazzo romagnolo dal fisico imponente e un senso del gol da predestinato", spiega La Gazzetta dello Sport.