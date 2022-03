Casale: “Affascinato da Bonucci, sorpreso da Skriniar. Scudetto? Penso vinca l’Inter”

Nicolò Casale, giovane difensore del Verona, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb nel corso della quale ha parlato anche di Inter

"Negli anni scorsi sono sempre stato affascinato da Bonucci. Per come impostava, soprattutto, da grande difensore. Adesso, in questa stagione, sono rimasto sorpreso da Skriniar: giocando a tre, come noi, è uno dei centrali più forti in Italia. Fisicamente, tecnicamente, lo seguo molto".