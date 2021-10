Serie A, Casarin: “Buoni arbitraggi, pochi problemi in area di rigore”

Il giorno dopo il turno infrasettimanale della Serie A, l'ex arbitro commenta positivamente la prestazione degli arbitri impegnati ieri

Il giorno dopo il turno infrasettimanale della Serie A, in attesa di Napoli-Bologna, l'ex arbitro Paolo Casarin commenta positivamente la prestazione degli arbitri impegnati ieri. "Buon Sassuolo fin dall’inizio della gara con la Juventus: l’arbitro Sacchi dirige con calma. Palo di Dybala verso il 40’; Frattesi poco dopo segna per i neroverdi. Ripresa più fallosa che costringe Sacchi a mostrare più volte il giallo: tempestivo e preciso. Tra Sampdoria e Atalanta gara dura e combattuta; Caputo porta in vantaggio i liguri ma Zapata pareggia subito e raddoppia già al 20’. L’arbitro Prontera è molto impegnato dall’intensità del gioco: finisce per non punire Colley per un doppio giallo che provoca legittime proteste da parte dei bergamaschi. Ilicic segna il terzo gol".