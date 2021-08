Verona-Inter, Casarin: “Chiaro rigore su Lautaro per fallo di Hongla”

L'ex arbitro analizza gli episodi da moviola della seconda giornata di Serie A

"Da ricordare, in Verona-Inter, il chiaro rigore su Lautaro per fallo di Hongla: Manganiello sembra non poter vedere. La Var non interviene. Qualche protesta anche in Juve-Empoli per un fallo, in area, su Dybala. Ghersini, poco attento, perché mal piazzato anche in quel caso, sorvola. La Var pure. Nel corso di queste 20 partite di serie A, sono stati evidenti i tentativi degli arbitri giovani di limitare i fischi per i contrasti a metà campo".