Casarin: “Ranocchia su Belotti, rigore certo. Grave errore di arbitro e Var”

L'ex arbitro Paolo Casarin è tornato sul tanto discusso episodio del calcio di rigore non concesso al Torino

L'ex arbitro Paolo Casarin, dalle colonne del Corriere della Sera, è tornato sul tanto discusso episodio del calcio di rigore non concesso al Torino per un evidente fallo di Ranocchia su Belotti: "Guida e Massa per Torino-Inter. Al 12' Bremer segna e la gara si accende. Al 36' Ranocchia entra sui piedi di Belotti: il pallone è vicino ma il fallo appare certo. Guida e Massa invece non intervengono. Grave errore di arbitro e Var. Al 93' arriva il pareggio di Sanchez. Ma il peso del rigore negato al Toro resta. Rocchi, con un campionato così incerto, deve utilizzare gli arbitri più esperti sia in campo che alla Var".