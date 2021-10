Casarin: “Rigore Dumfries? Mariani non aveva obbligo di obbedire ma…”

Ospite a Radio Marte, l'ex arbitro Paolo Casarin ha commentato così il calcio di rigore concesso alla Juventus contro l'Inter

"Gli ex arbitri in tv hanno opinioni differenti sul tema Dumfries? Magari sono più sommari degli arbitri. Danno la loro opinione. Le regole sono chiare, poi dopo gli arbitri sono stati migliaia, alcuni erano capaci e altri no. Sono più preoccupato quando ci mettono 3 minuti a decidere piuttosto che altro. Il calcio non sempre è così semplice da leggere, si possono avere anche letture diverse. Secondo me, rispetto a un tempo, alcuni svarioni sono in fase di esaurimento. Io avrei fischiato il rigore di Dumfries? Dovevo essere in campo per capire. Sicuramente non avrei potuto vedere bene se il contatto era dentro o fuori l'area. Mariani non aveva obbligo di obbedire ma di confrontarsi, ha deciso in piena libertà. Il punto debole dell'arbitro è quello di pensare di non sbagliare mai, a volte invece senza il VAR si farebbero cazzate".